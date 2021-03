Se billedserie På mandag kommer flaget igen til tops på Den Rytmiske Højskole i Jyderup ved Vig, når eleverne - med ni ugers forsinkelse - starter på deres højskoleophold. Foto: Den Rytmiske Højskole

Højskoleåbning efter norsk model: Alle er i samme boble

Odsherred - 09. marts 2021 kl. 20:51 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Forstanderne på henholdsvis Den Rytmiske Højskole ved Vig og Vallekilde Højskole, Lars Gjerlufsen og Torben Smidt Hansen, erfarer, at når højskolerne genåbnes fra mandag den 15. marts, som det nu er forhandlet på plads af regeringen og støttepartierne, bliver det efter den såkaldt norske model:

Eleverne skal testes to gange om ugen og betragtes som én stor gruppe, der kun med tilladelse og særlig grund må forlade skolen.

Personalet - der også skal testes to gange ugentligt - skal bære værnemidler og holde to meters afstand til eleverne.

De to forstandere har endnu ikke har fået en officiel meddelelse om genåbningen. De regner med, at der vil gå flere dage, før Sundhedsstyrelsen er klar med de nye retningslinjer, rettet imod at håndtere den mere smitsomme B.1.1.7-variant.

- Vi har fået besked fra Region Sjælland om, at vi kan blive testet to gange om ugen på kvikteststedet i Asnæs (Odsherred Musikskole, red.), siger Lars Gjerlufsen, forstander på Den Rytmiske Højskole.

Han regner med, at højskolen vil bestille busser til at transportere de godt 90 elever.

- Vi skal ikke blande os for meget med lokalsamfundet, når vi skal være en boble på højskolen, så det er fint, at eleverne sidder i en bus.

- Vi skal bare ikke have B.1.1.7 indenfor dørene, siger Lars Gjerlufsen.

- Personalet er det svage led i den norske model, fordi vi har lov til at forlade skolen.

- Derfor er det ekstra vigtigt at holde de to meters afstand, og at vi er meget omhyggelige med afspritning og værnemidler, siger Lars Gjerlufsen.

På Vallekilde Højskole mener forstander Torben Smidt Hansen, at eleverne er godt rustet til den nye test-strategi.

- De har siddet og ventet og har fulgt med, og de er villige til at acceptere hvad som helst for at kunne begynde på højskolen, vurderer han.

Elever og lærere fra Vallekilde Højskole skal testes på det nye kviktestcenter i Vallekilde-Hørve Idræts- & Kulturcenter tæt ved højskolen.

- Det kunne ikke være bedre for os. Vi skal lige have fundet ud af, hvordan vi gør rent praktisk, når 150 mennesker skal testes to gange om ugen og ikke skal i nærkontakt med andre i lokalsamfundet, siger forstanderen.