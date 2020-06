Se billedserie Nu foregår samlingerne med højskolesang-bøgerne i et stort cirkustelt på 600 kvadratmeter. Det største fra Cirkus Panik, kaldet »Galaksen, for at have plads nok til alle 130 elever. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Højskole-sangbøger er med ude i »Galaksen« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Højskole-sangbøger er med ude i »Galaksen«

Odsherred - 01. juni 2020 kl. 10:05 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne på Vallekilde Højskole er i pinsen vendt tilbage efter at have været væk siden marts i corona-krisen, og nu foregår samlingerne med højskolesang-bøgerne i et stort cirkustelt på 600 kvadratmeter.

Det største fra Cirkus Panik, kaldet »Galaksen, for at have plads nok til alle 130 elever.

Nu med afstand. Og familiegrupper på maksimum otte i hver.

- Det er faktisk gået overraskende fint med at komme i gang, fortæller Pia Beltoft fra højskolens pr-afdeling.

- Eleverne har været så glade for at være tilbage og har en meget positiv og konstruktiv tilgang til det hele.

- Det har været så opløftende at være sammen igen, at de mere besværlige ting er trådt lidt i baggrunden, siger Pia Beltoft.

- Det føles som om, vi kan sænke skuldrene en lille smule. At retningslinjerne nu mere er en ny måde at være sammen på, end et bjerg vi skal over.

- Så det er meget positivt og helt vidunderligt at have liv på højskolen igen, lyder det fra den pr-ansvarlige.

- Der skal være lidt swung over det her i de sidste uger. Vi skal bruge »Galaksen« til at lave en flot og festlig afslutning for eleverne, som de aldrig glemmer, lover forstander Torben Smidt Hansen.