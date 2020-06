Vallekilde Højskoles køkkenchef Carina Nor Johansen er glad og stolt over nomineringen af køkkenet til Køkkenprisen 2020. Privatfoto

Højskole-køkken nomineret til økologisk pris

Navneændringen er en del af markeringen af, at det danske Ø-mærke har været på markedet i 30 år, og der er også skruet ekstra op for ambitioner og kriterier.

- Wow. Det her er vi stolte af. Et stort tillykke til Carina og resten af vores fantastiske køkkenpersonale med nomineringen. Nu venter vi i spænding til den 29. september, hvor det bliver afgjort, om prisen havner i Vallekilde, siger forstander Torben Smidt Hansen.

- Jeg er simpelthen så stolt over, at vi er nomineret, og hvis vi skulle gå hen og vinde, er det jo bare et endnu større skulderklap. Det er nogle meget dedikerede køkkener, som vi er oppe imod, siger Carina Nor Johansen.