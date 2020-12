På Den Rytmiske Højskole ved Vig skulle et hold elever være startet den 10. januar, men det skubbes nu til den 18. januar. Foto: Stefan Andreasen

Artiklen: Højskole: Vigtigt at vi ikke bidrager til smittespredning

Højskole: Vigtigt at vi ikke bidrager til smittespredning

Forstander på Den Rytmiske Højskole ved Vig, Lars Gjerlufsen, bakker op om beslutningen om yderligere to ugers nedlukning, selvom den også rammer det nye højskolehold, der skulle være startet 10. januar.

- Jeg forstår beslutningen om nedlukningen, og det er svært at lave højskole, når smittetrykket er for højt i samfundet. Det er vigtigt, at vi ikke bidrager til smittespredning, siger Lars Gjerlufsen.