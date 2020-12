Højlandskvæg er midtpunkt i naturfredningssag

Se billedserie Det skotske højlandskvæg i Veddinge Bakker er blevet midtpunktet i en naturfredningssag. Privatfoto.

Odsherred - 21. december 2020 kl. 09:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

De store langhårede køer går rundt og hygger sig på marken ved Kildehøjgård i Veddinge Bakker. Det er dog mere græsset og den velsmagende vegetation i bakkerne, end det er den ellers bjergtagende udsigt, som køerne værdsætter. Køerne kan gå hen og blive midtpunkt i en ny fredningssag af Veddinge Bakker, men det er de faktisk også lidt ligeglade med.

Køernes ejer, John-Erik Hørdum og 10 andre lodsejere i området, er dog langt fra ligeglade med den fredningssag, Odsherred Kommune satte i gang den 30. juni i år. I forbindelse med den påtænkte fredning har lodsejere i området modtaget et såkaldt paragraf 34-påbud.

- Det betyder blandt andet, at vi ikke må ændre på arealerne, men også, at vi ikke længere kan modtage økologisk arealtilskud. Eventuelle ikke-økologiske lodsejere kan heller ikke længere søger om at blive godkendt som økologiske, siger John-Erik Hørdum.

Der går 42 stykker højlandskvæg på markerne omkring hans gård. Han modtager cirka 30.000 kroner i økologisk arealtilskud om året. De 11 andre lodsejere har godt 40 stykker højlandskvæg tilsammen, så der er mere tale om hobby-landbrug end stordrift.

- Vi er faktisk en enestående historie. Vi er 11 lodsejere, som er gået sammen om at skabe et stykke frivillig naturpleje. Vi lever ikke af køerne, vores køer græsser i området, så vi kan passe på naturen i området, og naturen bevares som overdrev. Sådan et forbud er udtryk for mistillid til os, og tager lidt af lysten til frivillig naturpleje fra os, siger Steen Lorenzen, som er en af de andre lodsejere.

Lodsejerne har sammen med Odsherred Landboforening indsendt en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet med håbet om, at paragraf 34-forbuddet kan bliver fjernet fra fredningssagen.

- Vi har intet imod, at området bliver fredet. Tværtimod. Men det virker som om Odsherred Kommune ikke er klar over, at de i princippet lukker ned for økologisk drift med den fredning, de har sat gang i. Så den del virker ikke så gennemtænkt, siger John-Erik Hørdum.

I kommunens begrundelse for at gennemføre en fredning af Veddinge Bakker og Skamlebæksletten, som indgår i Natura-2000 planen, står der blandt andet, at »de primære fredningsinteresser er at bevare og forbedre de biologiske, geologiske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, og der lægges særlig vægt på at bevare og udvikle naturværdierne i området.«

- Det er vi jo helt med på. Det er jo det, vi allerede gør. Hvis vores køer ikke græssede bakkerne, ville hele området springe i skov og gro til, siger John-Erik Hørdum.

Lodsejerne har da også en fornemmelse af, at fredningen af Skamlebæksletten og Veddinge Bakker i højere grad handler om den del af fredningen, som skriver, at man vil »sikre offentligheden en bedre adgang til området.«

- Det er Geoparken og Unesco, der trækker i trådene. Man vil have etableret stier i området, så turisterne kan få adgang til vores folde, hvor køerne går i dag. Jeg troede jo egentlig, fredning skete for beskytte og bevare naturen, og ikke for at udnytte den til at øge turismen, siger Steen Lorenzen.

Lodsejerne afventer svar på deres klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og planlægger også at fremlægge et forslag til, hvordan man kan lave stier i området udenom de indhegnede folde og et udkast til en alternativ fredning af området.