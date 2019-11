Se billedserie Koncentrationen var høj, da lego-roboten skulle vise sit værd ved innovationskonkurrencen i Sorø. Privatfoto.

Højby-elever var smartest med robot og klar til finale

Odsherred - 12. november 2019

I weekenden blev 12 elever fra Højby Skoles 7.-9. klasse belønnet for deres gode og innovative idéer og kunne række hænderne sejrrigt i vejret.

Lørdag var vandt eleverne i en innovationskonkurrencen First Lego League i Sorø, og her imponerede Team Smarties, som eleverne kalder sig, dommerne med deres ide om at omdanne en gammel vandtank i Højby til et samlingssted for byens borgere.

- I år var temaet City Shaper. Team Smarties arbejdede med at gøre den gamle højdebeholder (vandtanken) bag Højby Kro til et samlingssted for lokale, gamle som unge. Tanken er blevet givet af Højby Vandværk til Højby Lokalråd, der gerne vil udnytte tanken til et samlingssted for Højbys borgere. Team Smarties har givet deres bud på, hvordan tanken skal udformes og hvad den skal bruges til, forklarer underviser Allan Søndergaard til Nordvestnyt.

- Det var særligt holdets programmering af en robot og deres innovative ide omkring højdemåleren, der sendte holdet videre til den skandinaviske finale i Roskilde, der afholdes den 29. og 30. november med deltagelse af hold fra Norge, Sverige og Danmark, fortæller han videre.

First Lego League er en teknologi og innovationskonkurrence, der er verdensomspændende. I skandinavien er konceptet styret af First Scandinavia, der er en norsk organisation sponsoreret blandt andet af norske Equinor.

Målet er at inspirere børn og unge i alderen 6-16 år til at blive fremtidens ingeniører, forskere og problemløsere. Gennem samfundsaktuelle problemstillinger skal deltagerne arbejde med videnskab og teknologi. Hvert efterår kommer en ny og inspirerende opgave med et samfundsrelevant tema. I opgaven findes ingen facitliste. I dysten løser børn og unge nemlig udfordringer, som ingen voksne kender svaret på.

For nylig blev folketingsmedlem for Radikale Venstre, Kathrine Olldag, præsenteret for, nogle af de elementer Team Smarties var i gang med at udvikle.

Hun var på besøg på skolen, netop for at høre mere om it og programmering i undervisningen.