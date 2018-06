Høj stemmeprocent hos lærerne i Odsherred

Da alle stemmerne var talt op i forbindelse med afstemningen om overenskomstaftalen, kunne formand for Odsherreds Lærerkreds, Christina Even, konstatere en temmelig høj stemmeprocent. Hele 82,5 procent af de i alt 275 lærere, svarende til 227 afgivne stemmer, havde sat kryds ved enten ja eller nej. Det er pænt over landsgennemsnittet, som også slog rekord med 78,8 procent afgivne stemmer.

Som i resten af landet var der også i Odsherred et klart ja til overenskomstaftalen. Ifølge fagbladet folkeskolen.dk stemte 72,2 procent af lærerne i Odsherred ja til aftalen, mens 27,8 procent satte deres kryds ved et nej.

Forud for afstemningen havde lærerkredsbestyrelsen i Odsherred med formand Christina Even holdt medlemsmøde og anbefalet et ja med den begrundelse, at der trods alt var flere perspektiver i et ja end et nej.