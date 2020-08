Der graves på livet løs, så allei i Odsherred kan få højhastighedsinternet gennem fibernet. Foto: Peter Haugaard

Høj net-speed til alle i 2021

Odsherred - 06. august 2020 kl. 21:03 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Højhastighedsinternettet gennem fibernet er ved at være så udbredt over alt i Odsherred Kommune, at alle husstande både i byer og på landet og i sommerhusområderne vil være dækket inden næste sommer og dermed have mulighed for at få helt op til 1 GB i upload- og downloadhastigheder.

Det oplyser Odsherred Kommune i en pressemeddelelse.

I øjeblikket er entreprenører for fibernetleverandøren Fibia, der er NRGi's og SEAS-NVEs fælles fiberselskab, ved at nedgrave fiberkabler i Næsdal ved Asnæs, Kelstrup, sommerhusområderne i Atterup og Plejerup og ved Gundestrup ved Sidinge-dæmningen. På Odden har 390 fortrinsvis sommerhusejere tilsluttet sig et fibernetprojekt, og forventningen er, at målet om 695 tilsluttede nås inden fristen 30. september 2020. Fibia har også gang i fibernettet på Vig og Hønsinge Lyng samt Høve Strand, Stenstrup Lyng og Lumsås by og sommerhusområder.

- Der er ingen tvivl om, at Odsherred bliver helt i front, hvad angår dækningen med fibernet med hastigheder på op til 1 GB på 99 procent af kommunens areal, og uanset du slår dig ned i et sommerhusområde ved Plejerup eller yderst på Gniben, vil der være en sikker højhastighedsforbindelse. Vi har i dag kunder, der har en 500 MB forbindelse i sommerhuset i Veddinge, som de benytter som arbejdsplads, og som er fire gange højere hastighed end på arbejdspladsen, siger projektkonsulent Brian Guldberg Hinrichsen, Fibia i Svinninge.

De aktuelle kort over netdækningen i Danmark, som Energistyrelsen opdaterer på tjekditnet.dk, viser i dag, at 82 procent af husstandene i Odsherred kan få 100/30 MB download/upload-hastigheder på internettet, som er det nationale mål, men det skyldes, at de sidste igangværende fibernetprojekter ikke er færdigmeldt og derfor ikke fremgår af kortet.

77 procent af husstandene i Odsherred har imidlertid allerede i dag mulighed for at få 1/1 GB download/upload, mens det tal for gennemsnittet i Region Sjælland er på 59 procent og i Region Hovedstaden er 64 procent, så Odsherred har i dag en både højere hastighed og større udbredelse af denne end i hovedstadsområdet.

Odsherred Kommunes cirka 75 institutioner er i øjeblikket ved at blive tilsluttet fibernetforbindelser, og aktuelt er 22 institutioner på højhastighedsfibernet for at få en bedre driftsoplevelse og bedre svartider på it-løsningerne.

En god internetforbindelse er vigtig for både private og erhvervsdrivende og har stigende betydning ved køb af både fritids- og helårsejendom, oplyser Boligsiden A/S, der ejes af ejendomsmæglere og ejendomsmæglerkæder.

Kommunikationsdirektør Birgit Daetz, Boligsiden, siger:

- Vi ved fra vores brugerundersøgelser, at et hurtigt og stabilt internet de seneste år er blevet en afgørende faktor for de fleste, når de skal købe hus. Det gælder den store familie, hvor fx den 10-årige vil spille online med sine venner, hvor teenageren vil streame Netflix, og hvor forældrene vil browse nyheder.