Leo Lerke fik sidste år sat gang i en indsamling for Hjerteforeningen, som betød, at der i dag hænger en hjertestarter ved Aktivitetshuset i Havnebyen. Foto: Thomas Olsen.

Hjertet på rette sted

- Alle kan finde ud af, at bruge en hjertestarter, og det værste man kan gøre, hvis man står med en livløs person, er, ikke at gøre noget, siger Leo Lerke.

- Det er når en hjertepatient siger »av«, når vi har brugt hjertestarteren. Så ved vi, at den har virket, siger Leo Lerke.

Sidste år meldte Leo Lerke Odden med i Hjerteforeningens landsuddeling af hjertestartere. Der blev gået 15 indsamlingsruter på Odden, og det blev belønnet med den hjertestarter, som i dag hænger ved Odden Aktivitetshus i Havnebyen. Den 30. maj håber Leo Lerke derfor på at få odboerne ud med raslebøsserne igen.

- Får vi en hjertestarter mere, skal den hænge ved Olgas kiosk på Gnibenvej. Enhver ved hvor Olgas er, og det er sådan et sted en hjertestarter skal hænge, siger Leo Lerke.

Foruden de to hjertestartere fra Hjerteforeningen, opfordrer han også på det kraftigste de lokale grundejerforeninger, private og erhvervslivet til at hænge en hjertestarter op.

- En hjertestarter er den gave man håber på, man aldrig får brug for. Den koster 300 kroner om året i strøm. Når den er tilmeldt Tryg-fondens netværk kan alarmcentralen og alle med en app se hvor den er, og det er vigtigt. For man ved aldrig, hvem der får brug for den hvornår, siger Leo Lerke.