Christian Tiedemann, formand for Grundejerforeningen Gudmindrup Strand, står her ved den opsatte hjertestarter på Gudmindrup Strand. Nu skal grundejerforeningerne selv stå for driften.Privatfoto

Hjertestarter: Først ja tak - så nej tak

Odsherred - 11. april 2020 kl. 06:55 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 18. juni 2019 modtog borgmester Thomas Adelskov (S) en mail fra bestyrelserne i grundejerforeningerne Gudmindrup Strand og Lysholm Parken Grundejerforening. Bestyrelserne donerede en hjertestarter til borgmesteren, og donationen var betinget af, at kommunen overtog ansvaret for driften. Borgmester kvitterede umiddelbart efter med »En dejlig gave. Tak.«. Og den 16. juli 2019 blev hjertestarteren så sat op på den offentlige toiletbygning på Gudmindrup Strand. Således burde alt være i den skønneste orden. Men gaven skabte efterfølgende en del usikkerhed.

Da sommersæsonen gik på hæld, modtog Christian Tiedemann som repræsentant for giverne en mail fra lederen af Klima, Plan og Trafik i Odsherred Kommune. Hun skrev, at kommunen ikke kunne påtage sig de fremtidige omkostninger for hjertestarteren, da forvaltningen »ikke har et budgetpolitisk grundlag herfor«.

Lederen forklarede, at borgmesteren »uforvarende« havde modtaget gaven, og at Trafikteamet efterfølgende havde vurderet, at gaven og de afledte driftskonsekvenser var accepteret. Men det var altså ifølge lederen forkert.

Trafikteamet havde tegnet et års serviceaftale med SafetyGroup om hjertestarteren - en aftale, som udløber den 20. juli 2020. Og lederen oplyser i brevet, at hjertestarteren herefter vil blive pillet ned, hvis giverne ikke selv vil stå for den.

Omkostningerne til batterier, elektroder og lignende er årligt på 2.995 kroner eksklusiv moms. Christian Tiedemann, formand for Grundejerforeningen Gudmindrup Strand, står helt uforstående overfor kommunens håndtering af foreningernes donation.

- Grundejerforeningerne gav hjertestarteren gratis til kommunen sidste år, og vi havde en aftale om, at driften sørgede kommunen for, og den aftale løber kommunen nu fra. Det er rigtigt ærgerligt, siger han.

En at kommunens begrundelser for at opsige driften af hjertestarten er, at kommunen skal henholde sig til det såkaldte lighedsprincip. Kommunen ville med andre ord risikere at skulle tage imod donationer og driften af et større antal hjertestartere, hvis man sagde ja.

-Men lighedsprincippet handler jo ikke om det. Man må jo se på de konkrete omstændigheder, og Gudmindrup Strand er en meget populær strand, så den kan jo ikke sammenlignes med en hjertestarter, der står på et meget mindre befærdet sted. Kommunens principper kan koste liv, siger Christian Tiedemann.

Han ærgrer sig over hele forløbet.

- Når kommunen ikke vil stå ved sit ord og betale for driften efter at have modtaget gaven, så vil grundejerforeningerne ved Gudmindrup Strand gøre det af hensyn til trygheden ved at benytte stranden og områdets mange sommerhusbesøgende, siger Christian Tiedemann.

Borgmester Thomas Adelskov (S) mener ikke, at alle oplysninger blev fremlagt i den mail, han fik fra de to grundejerforeninger den 18. juni.

- Da jeg fik henvendelsen, fremgik det ikke, at der var driftsudgifter forbundet med hjertestarteren. Vi understøtter gerne, men driften må grundejerforeningen stå for, siger Thomas

Adelskov i dag. I mailen han modtog fra Christian Tiedemann på vegne af de to grundejereses bestyrelser stod der: »Hjertestarteren skal være offentlig tilgængelig og derfor anmoder vi kommunen efterfølgende overtage og være ansvarlig for driften«.