Hjerterne skal vise byens sammenhold

»Julehjerterne er til stor gavn for hele byen og området, for alle der transporterer sig til og fra Nr. Asmindrup kan nu glæde sig over de flotte og hyggelige julehjerter, som lyser op i mørket. Især i år har det, grundet corona-situationen, en særlig betydning. Formålet med julehjerterne er at skabe et fællesskab i den mørke tid, men også et signal om at det faktisk er en meget hyggelig og aktiv lille by, som vi bor i. Det er vores indtryk, at julehjerterne er med til både at fremme det lokale sammenhold i Nr. Asmindrup på grund af deres synlighed i landsbyen og samtidig er med til at præsentere Nr. Asmindrup som en levende og aktiv landsby over for besøgende og dem, der passerer gennem byen. Den økonomiske støtte har været afgørende og hjulpet os med at få realiseret projektet med endnu flere julehjerter i byen, « siger hun.