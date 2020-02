Hjerteløs tyv i Asnæs

En hjerteløs tyveknægt har stjålet hjertestarteren fra facaden på Asnæs-Grevinge Hallen.

Odsherred - 25. februar 2020 kl. 20:30 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Odsherred er der mange hjertestartere. Måske flere end i de fleste andre kommuner, men i hvert fald mange, hvis man sammenligner med nabokommunerne. 118 registrerede hjertestartere er der i Odsherred. I Asnæs alene er der registreret 11 hjertestartere.

Èn færre end for en måned siden, for hjertestarteren, der i april 2018 via private sponsorer blev sat op uden for indgangen til Asnæs-Grevinge Hallen er blevet stjålet, og i dag er hjertestarterens omslag pakket solidt ind i plastic.

Der er stadig en hjertestarter inde i hallen som er tilgængelig i hallens åbningstid, men sent aften og nat er der ingen.

Ifølge halinspektør Preben Nielsen, fra Odsherred Kommune, skal man søge sponsorer, for kommunen har ikke råd til en ny hjertestarter, der koster omkring 20.000 kr. og selvom det er den første hjertestarter, der er blevet stjålet fra kommunal ejendom, så er halinspektøren frustreret.

»i har afmeldt hjertestarteren, så folk ikke løber forgæves efter den, og så håber vi at vi kan finde sponsorer til en ny, for vi har ikke pengene. Det er vigtigt at få sagt, at der stadig er en hjertestarter i hallens åbningstid,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

Hos Midt- og Vestsjællands politi, er Martin Bjerregaard ikke bekendt med, at der skulle være et større problem med stjålne hjertestartere, og han slår også fast, at der næppe vil være særlig gode muligheder for at komme af med den slags tyvekoster.

Udover en enkelt, der blev stjålet flere gange fra en bankbygning i Holbæk, har han ikke erindring om den slags tyverier.