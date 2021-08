Hjerteløbere redder liv, men der er brug for flere

Trygfonden har siden 2017 startet hjerteløberne op. Sideløbende kører der et forskningsprojekt, som er ledet af professor og læge Fredrik Folke fra Herlev-Gentofte Hospital. Projektet viser indtil videre, at der ankommer en hjerteløber før ambulancen i over 40% af hjertestoppene i region Hovedstaden og Midjylland. Man har ikke tal for øvrige regioner endnu. Projektet viser også, at der er en sammenhæng mellem, at hjerteløbere ankommer før ambulancen og en stigning i hjerteredning.