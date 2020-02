Se billedserie Helle Bender Justesen har valgt at gå på pension nu, hvilket der tydeligvis er mange af de ansatte på Odden, Nykøbing og Egebjerg skoler, som er kede af. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Hjerte for folkeskolen

Odsherred - 27. februar 2020 kl. 21:37 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev grinet rigtig meget, men var også tårer og knækkede stemmer hos talerne, da Odsherreds skolevæsen torsdag eftermiddag på afdeling Grundtvigsvej sagde farvel til skoleleder for Egebjerg, Odden og Nykøbing skoler Helle Bender Justesen.

56 år i folkeskolen - Det er tæt på, at være en historisk begivenhed, at du siger farvel efter 56 år i folkeskolen, fra du begyndte i 1. klasse til nu, sagde skoleleder for Nykøbing skole afdeling A. Ladingsvej, Bettina Hansen Schou i sin tale.

Som alle andre talere havde hun store og rosende ord til Helle Bender Justesen, men huskede også sin undren, da Helle Bender Justesen i 2015 blev ansat.

- Jeg undrede mig over, at man havde kaldt dig til samtale. Jeg kunne ikke se ideen i, at du ville rejse fra den ene ende af fattige vandkantsdanmark til den anden ende af til den anden vandkantsdanmark. Men jeg er glad for, at du gjorde det, sagde Bettina Hansen Schou.

Hakuna Matata Blandt talerne var også serviceleder Anders Bro-Jørgensen, som fortalte, at alle de 24 i hans afdeling er kede af, at skulle sige farvel til Helle Bender Justesen.

- Du lærte på kort tid alle ansattes navn og udseende, at kende. Det havde en magisk effekt. Det har været en 4-års periode i bedste præsident-stil. Desværre kan vi ikke sige four more years, men hakuna matata, sagde Ander Bro-Jørgensen.

Tidligere fagcenterchef Frans Falk, som selv gik på pension i 2018, kiggede også forbi.

- Jeg vil egentlig bare forsikre dig om, at der er et liv efter Odsherred skolevæsen, sagde Frans Falk.

I ringer bare Helle Bender Justesen holdt naturligvis også tale. Fortællinger om en barndom som flyttemandens datter i Fåborg. Om livet som lærer og skoleleder. Om glæden ved at have været en del af Odden-, Egebjerg- og Nykøbing skoler trods folkeskolreform og hele to nye skolestrukturer.

-Nyd børnene, skolen, børnehaverne og de skønne udsigter. Vid, at I er på det rigtige spor, og hvis I kommer i tvivl, så ringer I bare. Jeg er aldrig fedtet med et godt råd, lovede Helle Bender Justesen.