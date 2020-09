Skoleleder for skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve, Jørgen Schandorff forventer at kunne byde eleverne på overbygningen velkommen tilbage på onsdag. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Hjemsendte elever kan vende retur til skoler

Fredag i sidste uge valgte forstander på Vallekilde-Hørve Friskole, Bo Espersen at lukke hele skolen ned, og give elever og ansatte mulighed for at blive testet for corona. Det skete på baggrund af en elev i 4. klasse, der blev testet positiv efter at have deltaget i en konfirmation på Vesterlyng Camping.