Genbrugspladserne åbner tirsdag morgen i Odsherred Kommune, men politiet vil komme forbi flere gange om dagen for at sikre god ro og orden.

Hjemmeværnet sagde nej

Klokken 7 tirsdag morgen åbner Odsherred Kommunes genbrugspladser, og forventningen er, at det allerede fra morgenstunden vil give kø.

Mange hungrer efter at komme af med deres haveaffald, og det fik Odsherred Kommune til at spørge hjemmeværnet om de ville stå for at regulere færdslen ind og ud af genbrugspladserne.

Men de sagde nej, og derfor har kommunen haft kontakt med Midt- og Vestsjællands politi, der har lovet at besøge genbrugspladserne flere gange om dagen for at sikre, at alt foregår i ro og orden.

Og anbefalingen fra kommunen er stadig, at man kun skal tage på genbrugspladsen, hvis det er absolut nødvendigt, og at man i hvert fald sikre at der er mindst fire meter til både de ansatte og de besøgende på genbrugspladsen.