Flere ansatte i hjemmeplejen i Odsherred Kommune melder om utålelige arbejdsforhold, men det går ikke ud over borgerne, lover centerchef.

Hjemmeplejen lider under et arbejdsmilø, der gør folk syge

Odsherred - 10. september 2021 kl. 12:48 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

30 - 40 borgerbesøg hver dag, køresedler, der ikke levner mere end få minutter til at køre 20 - 25 km. medarbejdere, der må spise i bilen, som ryster på hænder og ben, fordi de ikke kan få tiden til at hænge sammen og som først kan holde fri ved 1 - 2 tiden om natten, selvom deres vagter slutter klokken 23.

Flere gange på en vagt må medarbejderne i Odsherred Kommunes hjemmepleje ringe borgere op for at advisere om, at de kommer på besøg, og at den ældre skal gøre sig klar til at blive skiftet eller få hjælp til at blive lagt i seng.

Hvis borgerne ikke står klar, så er der ikke tid til hjælpen eller også skal andre borgere nedprioriteres, for ofte er der kun to til tre minutter til hvert besøg.

En ulidelig måde at arbejde på, lyder det fra nogle af de 14, ud af 22, ansatte i hjemmeplejen, som nu er sygemeldt blandt andet på grund af det de kalder et hysterisk ringe arbejdsmiljø, og de giver udtryk for, at borgerne langt fra får den hjælp de har krav på og brug for.

I Odsherred Kommune er centerchef Rikke Kragh Iversen ikke enig i, at arbejdsmiljøproblemerne i hjemmeplejen rammer borgerne.

»Jeg genkender ikke, at borgerne ikke får den hjælp de er berettiget til, men der er ingen tvivl om, at vores medarbejdere løber stærkt for at få enderne til at nå sammen. Der er udsagn her, som fortjener at blive behandlet i en direkte dialog med medarbejderne og deres tillidsvalgte. Vi vil altid arbejde for rimelige arbejdsvilkår for både medarbejdere og ledere og i tæt samarbejde med FOA og de tillidsvalgte, og dette arbejde vil fortsætte ind til problemerne er løst,« siger hun.

