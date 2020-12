Hjemme- og sygeplejen skal lægges sammen, men med forsinkelse

For over et år siden var »tegningerne« til en sammenlægning af hjemme- og sygeplejen i Odsherred Kommune på plads.

Målet var en gevaldig besparelse, og ikke mindst at undgå konstante budgetoverskridelser på et af velfærdsydelsernes kerneområder.