Alex Slamsugning var dem, der stod for at få vandet ud af gadekæret.

Hjemløse ænder får renoveret boligen

Fredag blev gadekæret tømt for vand, for de flittige frivillige i Vig Familiebys miljøpatrulje er i gang med en rensning for alger og affald, og det er der brug for, for sidst det skete var i 1986.