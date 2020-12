Der er mange økonomisk udfordrede familier i Odsherred, og de lokale Røde Kors foreninger gør deres for at hjælpe, blandt andet gennem salg fra deres genbrugsbutikker.

Hjælper mange børn hvert eneste år

Af Martin Hoffmann Kønig Der er mange familier i Odsherred, som er hårdt økonomisk pressede, og som har brug for hjælp til at klare højtidernes store krav.

Røde Kors i Trundholm er en af de foreninger, der sælger genbrug og samler penge ind for at hjælpe familierne, og det gør de godt.

I løbet af 2020 har de således sendt 30 børn fra Odsherred på ferielejre hos Ungdommens Røde Kors, og de er i fuld gang med forberedelserne til årets julehjælp. Forventningen er, at der næppe kommer færre end de 200 familier, der søgte hjælp sidste år, som har behov for hjælp i år.

Derudover har Trundholm Røde Kors hjulpet Odsherred Svømmeklub og lokal fodboldklub med at fastholde 10 børn i træning ved at dække deres kontingentrestancer, og samtidig har et antal børn fået tilskud til at kunne deltage i sommerens fodboldskoler.