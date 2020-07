Hjælp til kendt slot er slet ikke nok

»Det lyder som mange penge, men målt i forhold til de udgifter vi har haft med den statslige nedlukning af vores restauranter, så er det ikke.

Vi valgte ulig mange andre i branchen, at tage vare på vores medarbejdere og sikrede dem fuld løn. Vi har stadig betalt en stor del af medarbejdernes løn plus 100 pct. af den del af deres løn, der lå over maksimumsgrænsen for kompensation, samtidig med at medarbejderne ikke har måtte bidrage med det mindste arbejde. Vi blev ramt af, at det alene har været restauranter og ikke hoteller, der har været tvangslukkede.

Tvangslukkede restauranter har kunne søge den høje kompensation. Ramte hoteller har alene kunnet søge en lav kompensation. Vores virksomhed ligger i èt og samme cvr.-nummer, hvorfor det har været myndighedernes vurdering, at vi alene kunne søge den lave kompensation. Når vi fik tvangslukket vores restauranter, betød det de facto, at vi var helt lukket, for hvem besøger et gastro-slot ude på landet uden en restaurant at spise i?

Vi har modtaget 1,8 mio. kr., men en god del af dem skal tilbagebetales, da de er kompensation frem til den 9.j uli, og vi åbnede den 21.maj. Vi står tilbage med en stor gæld, og vi må se ekstra grundigt på både indtægtsside og udgiftsside i den kommende lange tid for at sikre, at vi kan vedligeholde og bevare vores virksomhed og slottet som en del af den danske kulturskat.

Lønkompensationen har bestemt været en håndsrækning, men man skal huske at vi har været tvangslukkede af staten, og det er et plaster der slet ikke dækker såret. Vi er ikke skabt til at være på offentlig støtte, så det glæder mig at vi nu kan holde åbent,« siger han.