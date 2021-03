Hjælp til foreninger og handlende

- Vi gør det på den måde, at vi i 2021 dropper, hvad foreninger, institutioner, virksomheder eller lignende skulle betale for pladsleje. Det kunne være hal-lejen til en oktoberfest, Vig Festivals hjælperfestival, cirkus, som betaler for at leje et areal, når de besøger os, eller det kan være FiO-markedet, der betaler for at låne Kongehallen, siger borgmester Thomas Adelskov.