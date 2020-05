Det er her, bilerne skal køre ind på »Drive-In-Pladsen i Højby«. Anders Munch, formand for Musik & Kultur i Odsherred, lover, at der er starthjælp klar, hvis bilens batteri skulle blive malket efter horn-begejstring. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Hjælp til flade drive-in batterier: Klar med start-booster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjælp til flade drive-in batterier: Klar med start-booster

Odsherred - 22. maj 2020 kl. 17:43 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til den nye corona-koncertform drive-in er der risiko for at malke bilens batteri, hvis man går til den med horn, lys og vinduesviskere som bifalds-afløsere for de gode, gamle håndflader.

Det problem har nystiftede Musik & Kultur i Odsherred løst til drive-in-koncerterne i Højby, der får premiere med Die Herren den 29. maj.

- Vi har en mand med en start-booster klar, hvis man løber tør for strøm til koncerterne, fordi man har dyttet for meget, siger Anders Munch, formand for Musik & Kultur i Odsherred.

Ved Biblioteker og KUlturhuses drive-in-koncert med Nice Guys på Den Rytmiske Højskole ved Vig sidste søndag blev bilernes horn og lygter flittigt brugt som øredøvende bifalds-værktøj.

To biler måtte bagefter have starthjælp på grund af fladt batteri.

- I forhold til lydtrykket fra bil-horn, så tror vi ikke, det bliver et problem for os, fordi p-pladsen ligger rimeligt afsides. Vi opfordrer til, at man ikke dytter og blinker med lygterne hele tiden - det skal være imellem numrene og til allersidst i koncerten, siger Anders Munch.

Man må ikke stige ud af bilerne i den time, drive-in-koncerten varer.

- Så vi opfordrer gæsterne til at tisse af hjemmefra, siger Anders Munch.