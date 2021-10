Se billedserie Nora Tams, formand i Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, synes, det er et stort tab, hvis de ni lindetræer bliver fældet.

Historisk træ i fare for fældning

Odsherred - 12. oktober 2021 kl. 10:25 Af Pia Larsen Kontakt redaktionen

På afstand ligner det eet kæmpestort træ med en gigantisk krone. Men kommer man tættere på, kan man se, at det i virkeligheden er ni træer, der er smeltet sammen til et.

- Desværre må de træer lade livet, hvis der skal bygges ældreboliger her, sådan som man har planer om, siger Nora Tams trist. Hun er formand for Dansk Naturfredningsforening Odsherred og har modtaget flere henvendelser fra bekymrede borgere, der ikke ønsker at miste det historiske træ på Bymidten.

Seniorbofællesskab Det er OK-fondens planer om at bygge nye seniorbofællesskaber på Bymidten, der har bragt bekymringen for træerne op. Træet - eller træerne - er lindetræer, og det er uklart, præcis hvor gamle de er. Men de stammer tilbage fra Hans Hansens gård og står på det areal, hvor det kendte bysbarn og købmand havde sine kreaturer til at græsse.

Nora Tams gætter på, at træerne er mindst 100 år gamle, måske mere, men hun ved det ikke. Kun ved hun, at træerne skaber hårdt tiltrængt bynatur og er levested for både fugle, dyr og insekter. Lindetræer trækker specielt insekter til, fordi de har en sødlig lugt, og er derfor hjem for mange forskellige arter.

- De er også et åndehul for os som mennesker. Man bliver glad af at se på et træ. Der er en historie i dem, som er gået i glemmebogen for de fleste, og de optager CO2, som vi i høj grad har brug for med klimakrisen. Sådan et lindetræ kan blive 300 år gammel, så der er da mindst 150 år tilbage i dem endnu. Vi mener, træet bør bevares, og opfordrer kommunen til sammen med OK-fonden at sikre et byggeri, der tilpasses og bevarer træer, små levesteder og buskadser og sørger for, at naturelementerne styrkes og udvides. Det giver den bedste livskvalitet for både nuværende og kommende beboere, siger hun.

Odsherred Kommune har sendt Nora Tams en mail med svar på hendes bekymring over træets usikre fremtid.

- Jeg kan oplyse, at vi i dialogen med OK-Fonden vil tage emnet om træet op, og se på om det kan tænkes ind i det fremtidige projekt for grunden. I første omgang vil OK-Fonden skabe grundlaget for en andelsboligforening, hvorefter arbejdet med lokalplan m.v. påbegyndes. Dette kan tage op til 1 år. Der ligger også en naturmæssig vurdering i planprocessen. Her vil emnet også drøftes, skriver Thomas Winther fra center for Erhverv, Plan, Byggesag og Boligudvikling.