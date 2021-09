Se billedserie Børnehaven Spiren åbnede dørene for de første børn i nr. Asmindrup onsdag morgen, men egentlig er fokus mest på udeliv og de nye omgivelser blev da også straks afprøvet af børnene.Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Historisk onsdag morgen for børn og forældre

Odsherred - 01. september 2021 kl. 11:10 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Med morgentunge øjne og hånden godt placeret i mors og fars hånd, var Ellie og Vigga de allerførste børn, der ankom til Børnehaven Spiren i Nr. Asmindrup.

To et halvt års arbejde blandt en gruppe småbørnsforældre med at realisere drømmen om børnehaven kulminerede med ankomsten af 16 børn og deres forældre onsdag morgen.

- Det burde jo ikke kunne lade sig gøre, så det er jo helt vildt, det her, lød det fra Mette Møller Olsen fra initiativgruppen mens børnene ankom på stribe.

- Rigtig mange frivillige kræfter har knoklet de sidste mange aftener, weekends og dage for at komme i mål. Der er doneret et utal af mandetimer, materiel og maskinkraft, og en række lokale virksomheder og lokalsamfund har bakket os op. Det betyder, at vi har kunnet bygge en børnehave, men det har også betydet at der er opstået et fantastisk sammenhold, fællesskab og samarbejde mellem de skoleforældre, børnehaveforældre og lokalsamfund der har bidraget, og der blev konklet til sent i aftes, fortæller hun.

Fire pædagoger og børnehaveleder Christina Pedersen stod klar til at tage imod de første børn og deres forældre.

- Jeg er vanvittigt imponeret over det fællesskab, der er i forældregruppen og over, hvor meget de har knoklet for at få det her til at lykkes. Det er fedt, at lande midt i det, og det fællesskab skal naturligvis vedligeholdes, fastslår hun.

Selvom Christina Pedersen er forholdsvis nyansat som leder af børnehaven, så har hun allerede mødt både forældre og børn ved arbejdsweekenderne op til åbningen.

Hun glæder sig samtidig over, at der er udsigt til, at børnehaven bliver fyldt godt op de kommende år, og at der visse årgange allerede er fyldt op.

Der er i alt plads til 40 børn i det nye børnehavetilbud.