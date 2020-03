Historisk bygning solgt

Se billedserie Det gule Egehus er blevet solgt, og skal efter planen laves til hotel.

Odsherred - 21. marts 2020 kl. 07:20 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den over 100 år gamle ejendom, Egehus, i Annebergparken i Nykøbing er blevet solgt, og ejerens plan er at opføre hotel i bygningen.

Efter en budrunde har huset nu fundet sin fremtidige ejer, og det er Gitte Klausen og Morten Schantz.

Navne, der vil være kendt i området, for det var dem, der den 1 marts 2018 købte og overtog Grønnegårdskompleksets 12 røde huse.

"Vi har længe været i dialog med Kulturstyrelsen om at få lov til at lave et hotel med bad og toilet på alle værelser, men da Grønnegårdskomplekset er fredede bygninger kan det ikke lade sig gøre der, så planen er at vi på sigt vil etablere et hotel i Egehus, der er bevaringsværdigt, som også kan hænge sammen med vores langsigtede visioner om at skabe en kulturakse i Grønnegårdskomplekset," siger hun til dagbladet Nordvestnyt.

Klar i år En præcis dato for, hvornår hotelværelserne vil stå klar har Gitte Klausen endnu ikke, men det bliver i år, og selvom det skal være et moderne hotel, så skal det samtidig holdes i en ånd, der kan fastholde områdets helt særlige historie

Det bliver ikke lukses som Dragsholm Slot, men jeg tænker det skal være lækkert og jeg tænker, at publikum primært bliver dem, der kommer for den helt særlige kombination af stemningen, kulturen, historien og naturen, og indtil vi får hotellet helt på plads vil vi etablere nogle vandrehjemslignende overnatningspladser," siger hun til Nordvestnyt.