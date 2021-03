Historisk bygning bliver sat til salg: Her er prisen

Bygningen, der i 2017 blev gennemrenoveret for 11,9 mio. kr., vil ifølge Freja ejendomme blive sat til sal for 10,8 mio. kr.

Da Den Danske Scenekunstskole valgte at lukke skolen, skete det under højlydte lokale protester, særligt fra politisk hold, og flere af skolens medarbejdere blev i forlængelsen af lukningen af scenekunstskolen i Annebergparken fyret, hvilket kom som en chok for dem, fordi de regnede sig beskyttet af den folketingspolitiske aftale, der i sin tid dannede grundlaget for skolens etablering.