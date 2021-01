Jes Fabricius Møller, lektor på Københavns Universitet, bruges ofte som ekspert i tv i forbindelse med dronningens nytårstale. Nu har han for egen regning udgivet en guide. Foto: Kenn Thomsen

Historiker udgiver guide

Privat har han sommerhus i Tengslemark, og det er netop i sin egenskab af sommergæst i Odsherred, at han for egen regning har lavet en lille guide i »Turen går til«- format.

- Denne bog er skrevet for at give feriegæster, der kommer hertil for første gang, en hurtig introduktion til områdets seværdigheder, skriver Jes Fabricius Møller på bagsiden af den næsten 100 sider store bog.