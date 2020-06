Historiens første blå huer på OG

Humøret var næsten lige så højt som den blå og skyfri himmel, da rektor Niels-Peter Babalola Andersson tirsdag formiddag kunne ønske de første elever med en blå hue i gymnasiets historie tillykke med vel overstået eksamen. Sarah Lea Jørgensen og Madeline Jade Holm var de første elever, som afsluttede deres sidste eksamen, og eftersom de er elever i skolens første hf-klasser, var de samtidig med til at skrive historie på Odsherreds Gymnasium.

- Jeg har været glad for at gå på hf, jeg har aldrig fortrudt, at jeg skiftede stx til hf, siger Sarah Lea Jørgensen, som fortsætter: