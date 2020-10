Hindbærvinens »forældre« giver nogle af Odsherreds bedste oplevelser

Hans-Henrik Torp arbejder ved siden af sin vingård som matematiklærer på Odsherreds Gymnasium, mens hans hustru er tele-høre pædagog, men vinen er rendyrket passion, og to af parrets væsentlige pointer, er, at de kun vil have tilfredse kunder, og derfor opfordrer de altid til, at man smager før man køber.

»Vores vin ryger altid forbi vores børns og venners munde, før de kommer i butikken, og er der nogle negative udsagn om vinen, så ryger de ikke ud i butikken, men den bedste valdering er kundernes reaktion. Jeg tror kvaliteten her er, at man her kommer til et lille sted, der er sjældent kø, og vi gør meget ud af at formidle, hvordan det er at have en vingård.Vi har jo 40 års erfaring i at formidle, så det hjælper også, for det folk smager hos os, er også oplevelsen af at være på stedet, for man smager med sanserne, og når folk har været med i vinmarken, i vineriet og smagt på vin, så har de oplevet mig fortælle om det vi kan,« siger han.