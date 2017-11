Se billedserie Der var fyldt godt op i kantinen på Odsherreds Gymnasium, da 11 byrådskandidater svarede på spørgsmål om alt fra bustransport i nattetimerne til uddeling af hindbærsnitter som politisk lokkemad. Foto: mani

Hindbærsnitter og bolsjer er pop

Odsherred - 21. november 2017

Det var godt nok ikke pigen, der stod på en markedsplads og delte honninghjerter ud, men derimod Socialdemokratiets partisoldater i Odsherred, der delte hjerteformede hindbærsnitter ud, og fik den konservative spidskandidat til at nynne dansk top-klassikeren om hjerter af honning, inden den sidste valgdebat gik i gang.

Skuepladsen var kantinen på Odsherreds Gymnasium, hvor omkring 200 af skolens elever kan sætte deres kryds for første gang. Fokus lå naturligt nok på de udfordringer eleverne støder på i deres dagligdag, som eksempelvis uddannelsesmuligheder og logistikken i den offentlige transport.

I panelet deltog borgmester Thomas Adelskov (S), Radikale Venstres spidskandidat Thomas Nicolaisen, Det Konservative Folkepartis Ulla Margrethe Hansen, Nye Borgerliges Jesper Høgedal, SFs Arne Mikkelsen, Liberal Alliances Martin Mosfeldt, Odsherred Listens Dorte Holm Hansen, Dansk Folkepartis Paw Pedersen, Enhedslistens Clark Pratt, Alternativets Jacob Antvorskov og Venstres Mathias Vingaard, som selv går i 3. g på gymnasiet i Asnæs.

Sebastian fra 2.B var ikke overbevist om politikernes hensigter med at møde de unge, og efterlyste svar på om de forsøgte at købe eleverne med snacks.

- Er I ikke bange for, at I i forsøget på at få fat i de unge, hvor i lokker med popkulturelle ting og lokkemad, at I kommer væk fra det politiske indhold og i stedet laver det til en popularitetskamp, spurgte han panelet med henvisning til den mængde af rosiner, bolsjer og de hjerteformede hindbærsnitter, eleverne var blevet mødt med på kantinebordene.

SFs Arne Mikkelsen, greb hurtigt mikrofonen og svarede, at mundgodt var en vej til dialog med vælgerne. En dialog, der ikke burde begrænse sig til tre ugers valgkamp.

- Det er da rigtigt, at der er pop i det her. Man vil gerne have stemmer. For faén, det er jo derfor vi stiller op. Så du har ret, der er pop i det, lød svaret.

- I stedet for at bruge penge på annoncer i avisen, har vi valgt, at vi hellere vil køre rundt på gaden og servere pølsemiks. Det vi forsøger er at skabe opmærksomhed og dialog. Men i sidste ende er det jo dig, der afgør, hvem du vil stemme på, og der tror og håber jeg ikke, at en hindbærsnitte får dig til at skifte holdning. Der skal noget mere til, håber jeg, svarede Thomas Adelskov (S) den unge førstegangsvælger.