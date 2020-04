Hilsen fra holdet: Knus - på afstand - fra Dragsholmrevyen

- Det er en svær tid, vi gennemlever alle sammen, og vi håber, at I passer godt på jer selv og hinanden. Dragsholmrevyen tager selvfølgelig situationen dybt alvorligt, og skulle det ske, at vores myndigheder fraråder, at vi til sommer spiller vores lille revy, så efterlever vi naturligvis det, lyder det fra revyholdet i en pressemeddelelse.

- Vi håber, at situationen ser helt anderledes ud, når vi når frem til den 25. juni, hvor vi har premiere, men vi kan af gode grund ikke vide det. Holdet bag Dragsholmrevyen vil arbejde videre - hver for sig - på at lave en knivskarp, sjov og skæv revy. Vi melder ud, hvad der sker efter den 10 maj, eller når myndighederne er kommet med mere klare retningslinjer for sommeren, lyder det fra revyholdet.