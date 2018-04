Her var befolkningsvæksten størst

Dette ville indbyggerne i de fleste byer og landsbyer nok juble over. Tal fra Danmarks Statistik viser imidlertid, at Yderby Lyng er vokset så imponerende på ét år - fra 244 den 1. januar 2017 til 271 den 1. januar 2018.

Tallene viser i øvrigt, at Odsherreds største by, Nykøbing, også har fået et lavere indbyggertal. Den 1. januar 2017 var der i købstaden 5229 indbyggere, et år senere 5194 - et fald på 0,7 procent.