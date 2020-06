Her tør de ikke længere tage elevatoren

Elevatoren på Grevinge Plejecenter er i udu, og nu lover Lejerbo, at den bliver fikset snart. Foto: Peter Andersen

Odsherred - 20. juni 2020 kl. 10:47 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboere, pårørende og medarbejdere sidder tit fast i elevatoren på Grevinge Plejecenter. Og sådan har det været i en rum tid, selvom elevatoren er blevet repareret flere gange.

Plejecentrets ledelse har bedt bygningernes ejer, Lejerbo, om at finde en varig løsning, og Lejerbo havde fredag en ekspert fra firmaet Kone ude og vurdere elevatoren, der er fra 1976.

Ifølge afdelingsleder Henriette Juhl, fra Odsherred Kommune, er svaret fra teknikerne, at elevatoren enten skal udskiftes eller også skal alt teknikken skiftes.

Det sidste vil angiveligt koste op til 300.000 kr.

Ifølge afdelingslederen er plejecentrets ansatte og beboere blevet anbefalet fortsat at bruge elevatoren, men det har ledelsen sagt nej til, fordi beboerne, pårørende eller medarbejderne risikerer at sidde fast i en stoppet elevator, og fordi der er risiko for at der kan opstå kritiske situationer, særlig i aften- og nattetimerne, hvor bemandingen på plejecentret er lav.

»Hverken beboere, pårørende eller medarbejderne kan være tjent med den nuværende situation,« siger Henriette Juhl.

Ifølge afdelingslederen er kommunens jurister blevet bedt om, at vurdere hvilke muligheder, der er for at stille krav om en hurtig renovering af elevatoren, men de er ikke klar med deres svar endnu.

Hos Lejerbo Holbæk har forretningsfører Marianne Toft-Dallgaard først fået sagen på sit bord i denne uge, men der har angiveligt længe har været dialog mellem kommune og Lejerbo om elevatoren.

Hun slår fast, at der snart bliver fundet en løsning, og at den næppe vil berøre beboernes huslejer, for pengene kan findes i de nuværende budgetter.

»Vi har haft vores jurister til at vurdere om elevatoren tilhører afdelingen eller ejerforeningen, hvilket jo ikke er uvæsentligt i forhold til, hvem der skal betale. De er kommet frem til at det er afdelingens elevator, og så har vi set på, hvordan det kan finansieres, og det ser ud til at pengene kan findes på afdelingens vedligeholdelseskonto, hvor der står cirka 250.000 kr. Men først skal beslutningen om reparation af elevatoren igennem det beboerdemokratiske system, og så kan vi igangsætte reparationen. Hvis vi får et påbud om at ordne den, så kan vi gøre det uden om beboerdemokratiet, ellers ikke, men jeg er overbveist om, at der snart vil komme en beslutning, så elevatoren kan blive repareret,« siger hun til dagbladet Nordvestnyt.