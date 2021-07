Se billedserie De gamle æbletræer ved barkladen i Annebergparken vidner om en tid, hvor sindssygehospitalet fra selvforsynende med frugt og grønt. Høst og vedligehold af området var samtidig beskæfigelsesterapi for patienterne. Nu skal der igen være masser af frugttræer til fælles glæde for beboerne. Foto: Marianne Nielsen

Her skal historie og fremtid slå rod

Odsherred - 07. juli 2021 kl. 06:34 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Et hemmeligt sted står 80 æbletræer fordelt på 45 forskellige sorter fra æbleværkstedet Nonnetit - og bliver passet og plejet. Til efteråret skal de, sammen med mange flere, danne grundstammen for den frugtlund, der er i sin vorden i Annebergparken.

Det er grundejerforeningen, der tilbage i 2016 tog de første skridt initiativ til projektet, som står foran en afgørende fase, hvor de til efteråret kan slå rod i parken sammen med den ene tilbageværende række af gamle pigeon æbletræer bag brændeladen. I alt er der sat 300.000 kroner af til indkøb af frugttræer og andet spiseligt.

- I gamle dage, i sindssygehospitalets tid, var der jo en stor plantage og stedet var jo selvforsynende med frugt og grønt, samtidig med at det jo var beskæftigelsesterapi for patienterne. Det var før man kunne medicinere. Dengang man skulle have ro, luft, skov, strand og beskæftigelse, fortæller formand for grundejerforeningen i Annebergparken, Thure Jørgensen, der selv hægtede traileren bag på bilen og hentede frugttræerne på æbleværkstedet.

Arvede granplantage efter amtet På den modsatte side af barkladen stod der indtil for nylig en hel plantage af grantræer, som amtet overlod til grundejerforeningen, da psykiatrihospitalet lukkede og amtet forlod stedet i 2015.

De grantræer er nu fældet og jorden forberedt, så den er klar til efterårets store udplantning. Ikke kun af frugttræer, men også grøntsager, som skal være med til at danne en ny form for fællesskab i den gule by bag skoven.

- Om 7-10 år, når det hele er vokset godt op, så kunne det jo være sjovt at kunne levere en frugt og grøntkasse til områdets beboere til en god pris. Der jo ikke et effektivitets-projekt - det skal ikke levere noget, andet end fællesskab og et lokalsamfund, der kan gå op og plukke blommer og æbler, når de vil. Der er en lille smule produktøkonomi i det, men der er nok i langt højere grad tale om oplevelsesøkonomi, uddyber Thure Jørgensen.

LAG-støtte og lokal interesse LAG Nordvestsjælland støtter projektet med 320.000 kroner og grundejerforeningen spæder selv 380.000 kroner i at genskabe frugtlunden i en mere moderne udgave uden sprøjtemidler og med plads til de insekter, der kan være med til at holde lus og andet skidt væk.

Projektet bliver til i samarbejde med Nationalt Center for Lokale Fødevarer, som bistår med råd, vejledning og kontakter. Og så er uddannelsesinstitutioner med mad på skemaet og andre i fødevarebrancehen begyndt at ringe til Thure Jørgensen for at høre mere. Faktisk kan frugtlunden ende med at blive en form for undervisningslokale, for elever på eksempelvis FGU, EUC eller måske fra det Madakademi, der åbner til efteråret i Annebergparken.

- Også Claus Henriksen (tidl. chefkok på Dragsholm Slot, red.) og Søren Wiuff, har vist interesse for projektet, og det havde jeg slet ikke set komme. Men det er jo dejligt, at det tiltaler mange, siger Thure Jørgensen.