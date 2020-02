Se billedserie Det bliver cykelstjerne i den absolutte verdensklasse, der kommer til Odsherred i juli næste år, når Tour de Franxce lægger rute i Odsherred.

Her skal Tour-rytterne køre

Odsherred - 04. februar 2020 kl. 13:15 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en stærkt begejstret borgmester i Odsherred Kommune, Thomas adelskov (S), der på eftermiddagens pressemøde i Vejle kunne forvisse sig om, at verdens største cykelløb og tilhørende mediebegivenhed Tour de France kører gennem Odsherred, når løbets 2.etape køres lørdag den 3.juli 2021.

De verdenskendte cykelstjerner kommer til at skulle prøve benkræfter med Cöte d`Asnæs Indelukke, Cote D`Hove Stræde og Cöte de Kårup Strandbakke, og rytterne skal prøve benmuskler med Høve Stræde, Asnæs by, Fårevejle Kirkeby, lille Jyderup, Veddinge bakker for afslutningsvist, at køre via rute 225 mod Havnsø.

Borgmester-jubel Borgmesteren har svært ved at få armene ned.



Den sjællandske rute.



»Det er helt vildt fedt, at touren kommer gennem Odsherred. Det bliver et fantastisk arrangement. Det vi gør inden så længe bliver at invitere til møder med de lokalsamfund, der gerne vil lave noget, og tanken er at indbyde foreninger, virksomheder og lokalsamfund til at byde sig til. Vi kommer også til at skulle finde en række frivillige, der vil være med til at spærre veje af og sikre, at cykelløbet kommer godt igennem Odsherred,« siger han til Nordvestnyt.

Odsherred Kommune har sagt ja til at skulle levere aktiviteter for mindst 600.000 kroner, og det kommer ifølge borgmesteren til at blive en gigant fest, hvor kun fantasien sætter grænse for aktiviteterne, og så har borgmesteren et håb om, at cykelløbet kan sætte varige spor.

»Jeg håber, at der bliver tænkt i nye aktiviteter og events, og at en del af disse kan blive varige koncepter, som vi kan få glæde af efter cykelløbet har passeret Odsherred Kommune.

Borgmesteren er overbevist om, at Tour de France bliver en kæmpe gevinst for Odsherred, der igennem tv-seere og tusindvis af udenlandske journalister kan bliver markedsført på en unik måde.

»Det bliver rigtig, rigtig stort for kommunen, og det bliver rigtig spændende, og vil uden tvivl give kæmpe goodwill og reklame i hele verden,« siger han til Nordvestnyt.







