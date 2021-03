Livsgnistens formand, Peter Løn Sørensen, afprøver et af de nye instrumenter. Foto: Marianne Nielsen

Artiklen: Her ringer de musikalske klokker for demensramte

Her ringer de musikalske klokker for demensramte

»Kling - klang - klong«. De første toner til Carl Nielsen-klassikeren »Jeg ved en lærkerede« klinger fuldstændig afstemt og uden falske toner ud over marken, hvor et IC2-tog på Odsherredsbanen skærer sig vej mod Vig Station.

- Man kan slet ikke spille falskt, fastslår Lars Schrøder fra Percussion Play Danmark, og spiller videre på musikinstrumentet, der består at 26 rør, med hver deres tone.

Instrumentet er en del af de i alt seks store percussion-instrumenter som dukker op på bagsiden af plejecentret Baeshøjgaard i Vig, hvor foreningen for demensramte og deres pårørende, Livsgnisten, har søgt og fået midler til at etablere en sansehave omkring Odsherred Forsynings renseanlæg.

Musikinstrumenterne skal forbindes af en flisebelagt sti, så det er nemt at bevæge sig rundt og afprøve eksempelvis xylofonen, rørklokkerne eller Lærkereden selvom bentøjet svigter.

Første i Odsherred

Tidligere på ugen var Lars Schrøder og sønnen Jacob forbi Baeshøjgaard for at installere de sidste instrumenter. Alle kan bruge instrumenterne, uanset om man har tilknytning til plejecentret eller ej, men fokus har været på at give demensramte en sanseoplevelse.