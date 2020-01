To uger lukket i daginstitutionerne i sommerferieperioden vil spare kommunen for over 1,3 millioner kroner fra næste år. Bespsarelsen er blevet vedtaget af børne- og uddannelsesudvalget. Foto: Helene Nielsen

Artiklen: Her rammer sparekniv for 6,7 mio.

Her rammer sparekniv for 6,7 mio.

To uger med lukkede daginstitutioner i sommerferien skal være med til at spare på budgettet på børne- og uddannelsesområdet. I alt har udvalget fundet og besluttet besparelser for 6,7 millioner kroner i 2020. Beslutningen om besparelser blev truffet på seneste møde i børne- og uddannelsesudvalget ud fra et såkaldt indsatskatalog, hvor administrationen havde listet sparemulighederne op.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her