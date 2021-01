Det bliver »tidligst på torsdag«, at vacciner mod covid-19 når frem til plejehjemsbeboerne i Odsherred.

Her må beboere på plejehjem vente lidt endnu på vaccinen

Region Sjælland har meldt ud, at alle de plejehjemsbeboere i regionens kommuner, som ønsker en vaccine mod covid-19, vil have modtaget det første stik den 8. januar - altså inden udgangen af denne uge.

Den gode nyhed er, at Odsherred Kommune er den eneste kommune i Region Sjælland, som har under 200 smittede, og derfor også den kommune, som har det laveste smittetryk. Tirsdag meldte Statens Serum Institut om 62 smittede i Odsherred Kommune.

Den måske ikke helt så gode nyhed er, at regionen fordeler vaccinerne efter smittetryk, og derfor står Odsherred langt nede på listen.

En plan om at den første plejehjemsbeboer i Odsherred skulle have været vaccineret onsdag, blev tirsdag aften ændret til, at det bliver »tidligst på torsdag«.