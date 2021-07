Se billedserie På Mårbjerg lå Danmarks ældste ting, siger Kurt Sørensen, som ærgrer sig over, at historierne om Isøre Ting og Isøre Havn ikke fylder mere hos Nationalmuseet og i den lokale turisme. Foto: Torben Andersen

Her lå Danmarks første parlament

Odsherred - 18. juli 2021 kl. 10:25 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Historien om tinget og havnen på Isøre har aldrig rigtig optaget faghistorikerne og arkæologerne, men tidligere overbibliotekar Kurt Sørensen har gennem flere årtier forsket og skrevet om en fortid, der kendes af de færreste.

Ifølge historikeren Saxo Grammaticus, født 1160, var det sædvane, at konger blev valgt på tinget.

- Isøre Ting, syd for Rørvig, ved Mårbjerg, var det nationale parlament, som vi kender det fra Island, Norge og Sverige. Isøre er nok det ældste og kan dateres tilbage til 500-tallet,og måske også 400-tallet. Her vedtog man landets love og valgte landets konger. Vi kender det nok tidligst fra kong Rolf Krakes tid, siger Kurt Sørensen, som oplyser, at valget af kong Niels i 1104 er sidste gang, vi hører om tinget.

Tinget mistede sin status

-Da kong Niels dør 30 år senere, var forholdene sådan, skriver Saxo, at man ikke kunne vælge efterfølgeren på den sædvanlige måde, og derefter hører man ikke så meget til tinget, som blev afskaffet af Valdemar den Store, da det modsatte sig, at man bedrev togter mod venderne, siger Kurt Sørensen.

For at fremmede ikke kunne komme ind i Isefjorden og Roskilde Fjord var der kongelig kontrol af skibe fra en flådehavn. Der var også et borganlæg. Flådebasen skulle i sidste ende beskytte kongesædet i Lejre.

- Sidste gang havnen er i brug var i 1160 og1170, hvor biskop Absalon lå i der. Det beskriver Saxo ganske udmærket, og han er i hele taget den, som beskriver Isøre mest udførligt, siger han.

Navne i Kong Valdemars jordebog fra 13. århundrede antyder stærkt, at Isøre Ting havde været et helligt sted.

- Det beskrives som et sted, hvor man laver ofringer. En anden kilde taler om, at der hvert niende år blev ofret 99 mennesker og et tilsvarende antal heste, hunde og haner. Det skulle foregå ved Mårbjerg. Og dette navn er beslægtet med ordet mord i betydningen offerdrab. Det var derfor et helligt sted. Alt, hvad der blev vedtaget på tinget, havde derfor absolut bindende virkning. Kongen kunne ikke foretage sig noget uden tingets opbakning, fortæller Kurt Sørensen.

Saxo og andre skriftlige vidnesbyrd er ikke de eneste kilder til Isøres fortid, Kurt Sørensen har benyttet. Han har talt mange personer, som er vokset op på Nakke.

- Der er ikke nogen spor efter borgruinen. For 20-30 år siden talte jeg med ejeren af det, som hed Borggården. Han havde aldrig set nogle sten, når han pløjede, men vi blev enige om, at de var blevet brugt til vejanlægget mellem Nakke Østvej og Nakke Vestvej. Til gengæld havde han og en nabo set adskillige stensætninger ved havnen, men det holdt man hemmeligt, for man ville ikke have arkæologer rendende. Og andre har fortalt, at de har fundet skibsrester, siger Kurt Sørensen.

Faghistorikere forholder sig generelt ret skeptisk til de skriftlige kilder,Kurt Sørensen anvender, men det tager han i stiv arm.

- I mange år har man kastet vrag på Saxo. Men der desværre ingen lyst til at foretage nærmere arkæologiske undersøgelser af Isøre, siger Kurt Sørensen, som ikke er i tvivl om, at det er vigtigt at blive ved med at holde fast i historien.

- Den er især vigtigt for Danmarshistorien, for det er her, vores demokrati begynder. Her kan vi styrke vores identitet som en demokratisk nation, siger Kurt Sørensen, som også mener, at Odsherred som turistkommune ville få gavn af, at flere kendte til historien.

- Vikingetiden er højeste mode. Folk strømmer til udstillinger og arrangementer om vikingetiden, men her holder vi kæft med, at vi måske har haft måske allervigtigste institution i Danmarkshistorien. Men der er ikke noget at se, når man tager derud. Ikke et skilt. Vi forsøger at gøre Solvognens Fundsted til en attraktion, mens det andet sted bliver fortiet, siger Kurt Sørensen.