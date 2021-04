Artiklen: Her kommer endnu et vaccinationscenter

Her kommer endnu et vaccinationscenter

Region Sjælland har fredag morgen meddelt, at man vil åbne et vaccinationscenter i Asnæs i uge 19.

Den præcise adresse oplyses ikke, men i en pressemeddelelse fremgår det, at placeringen af et vaccinationscenter i Asnæs er en del af strategien med, at borgerne ikke skal køre mere end 20 kilometer for at blive vaccineret mod covid-19.