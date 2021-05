Se billedserie Denne gravsten fra 1921 står på Nykøbing Kirkegårds lapidarium og er det sidste minde i købstaden om Niels Wallentin-Nielsen. Hans hadeobjekt nummer 1, doktor Georg Schad, fik en vej opkaldt efter sig og blev husket i Odsherred i generationer. Foto: Torben Andersen

Her hviler Odsherreds ulykkeligste mand

Odsherred - 30. maj 2021 kl. 10:21 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Tonen mellem lokalredaktørerne kunne være ganske hård, dengang Odsherred havde fire-fem lokalaviser. Men når de politiske slagsmål havde lagt sig, så var der en gensidig respekt og anerkendelse mellem de kæmpende herrer.

Men der var én undtagelse.

Niels Wallentin-Nielsen blev aldrig rigtig en del af det journalistisk-politiske fællesskab i Odsherred. Han var simpelthen for mærkelig og uforsonlig.

Han døde for 100 år siden, den 30. maj 1921, og det er en god anledning til at kigge lidt nærmere på denne kontroversielle skikkelse.

Odsherreds ældste avis, Nykøbing Avis, som støttede Venstre, fik i december 1892 ny redaktør. Peter Kristian Toksvig havde haft posten i otte år og var den første moderne journalist i Odsherred - han skrev kritisk og kastede sig over længere reportager om livet i herredet. Han var en frisindet mand, som i Nykøbing havde taget initiativ til at etablere den første esperanto-forening i Danmark. Men han var i stigende grad blevet uenig med den moderate politiske linje, som blev lagt af avisens ejer. Avisen, en del af Holbæk Amts Dagblad, var ejet af familien Berg. Den store Venstreleder Christen Berg, havde nemlig købt Nykøbing Avis i 1888. Chresten Berg ejede mange Venstre-aviser over hele landet, da han døde i 1891.

På denne tid var Venstre delt i et utal af fraktioner, hvor politiske holdninger og personlige relationer spillede en afgørende rolle. Toksvigs linje var mere kritisk og oppositionel end den bergske.

Toksvig blev gået, og den ny redaktør på Nykøbing Avis blev den 28-årige lærer Niels Wallentin-Nielsen (herefter WN), hovedpersonen i denne historie. Han stammede fra Ølgod ved Varde, hvor faderen var lærer. Efter lærereksamen underviste han på skoler i Jylland, inden han den 1. december 1892 blev redaktør af Nykøbing Avis. Han flyttede med sin familie til en by og en egn, som han intet kendte til, men han fik hurtigt indblik i forholdene, og han blev formand for skytteforeningen.

Toksvig havde en vis lokal opbakning, så han grundlagde efter sin fyring sin egen lokalavis, Nykøbing Venstreavis, med økonomisk støtte fra folketingsmedlem K.P. Korsgaard. Odsherred havde således i midten af 1890'erne fire aviser, tre Venstre-aviser og én konservativ, og WN skulle som ny redaktør naturligvis gå til stålet, for det gjorde de andre jo også.

Men WN havde svært ved at finde den balance, der både signalerede politisk jernvilje og personlig imødekommenhed.

WN og Toksvig kom da også hurtigt i clinch, blandt andet om, hvordan Odsherred-banen, som blev færdig i 1899, skulle forløbe.

På vælgermøder fortalte Toksvig, at han som lokalredaktør på Nykøbing Avis havde været udsat for politisk censur af ejerne. Han påstod også, at Nykøbing Avis havde mistet mange abonnenter med hans afgang. WN afviste kategorisk, og parterne udfordrede i øvrigt hinanden ved, at begge ville være ordstyrer til et af møderne, og så måtte der foretages afstemning...

WN nægtede at skrive navnet på Toksvigs avis, som han konsekvent kaldte for »splittelsesorganet«.

De to hævdede også, at den andens referater var fordrejede. WN kritiserede Korsgård og Toksvig for at have kørt en amerikansk valgkampagne, fordi de havde delt løbesedler ud i Fårevejle.

Men tonen blev også mere personlig.

WN kaldte Toksvig for »en pjattet person«, og WN rasede også over redaktøren af Nykøbing Dagblad, Chr. M. Jacobsen, som »på sin sædvanlige svinske måde« og med »uhumskheder« havde skældt WN ud.

WN fik naturligvis også flere injurie-sager på halsen, men det ser ikke ud til, at han blev dømt.

WN registrerede med nidkærhed det, som han ikke brød sig om. Intet var for småt til at komme i avisen. Hans raseri gjaldt den ustabile telefonforbindelse til Holbæk, nøgenbadning, fulde unge mænd, som skulle til session, og gadedrenge, som kørte hurtigt og uden hænderne på styret, men den nye politivedtægt ville heldigvis betyde, at de i fremtiden fik en bøde.

WN tog imidlertid også fat på nogle forhold, som trængte til at blive rusket op i den søvnige købstad. Han kritiserede lukkede budgetforhandlinger, og han påpegede, at byens sanitære forhold var under al kritik - og det samme gjaldt det kommunale tilsyn.

I 1909 blev WN valgt ind i byrådet, men allerede efter tre måneder bad han om at få lov til at træde ud. Han fremlagde en lægeattest for »svagelighed« overfor alt det skriftlige arbejde i byrådet. Flere politikere sagde åbent, at de ikke troede på, at han fortalte sandheden om årsagen. »Vi antager, at kommunen er i stand til at undvære ham«, skrev Venstrebladets redaktør, Mikkel Perregaard, syrligt.

I november 1910 var der en notits i Nykøbing Avis om, at WN »indtil videre er bortrejst«. Et par uger senere oplyste avisen, at WN opholdt sig nogle uger på Skodsborg Senatorium for at gennemgå en nervekur.

WN nåede at skabe sig mange fjender i Nykøbing i sine 29 år i byen, men hans største aversion gjaldt læge Georg Schad fra sygehuset. I 1912 kulminerede det i en række intimiderende artikler. Schad havde i december 1911 fået en automobil, hvilket vakte stor opsigt i byen. Få dage senere stod der i Nykøbing Avis, at der »efter en vis dames udsagn« kan være seks personer og en madkurv i bilen. »Det er uden tvivl ganske interessant at have et sådant køretøj, når man har godt råd til det, men en læge bør jo kunne køre med sit automobil ikke »blot til lyst«, men også i andet øjemed, og derfor har dr. Schad søgt at få tilladelse til at køre med sin motorvogn også på bivejene«, skrev WN.

Et par måneder senere var der igen anledning til at omtale lægen. Sagen var banal - hvem skulle betale for en lægeattest - men WN fik atter antydet, at der var noget lusket ved lægen, som har »tid til så meget andet, som ikke har i fjerneste måde vedrører hans lægegerning«.

Lidt senere skrev WN om det ufølsomme sygehus, som havde fældet nogle store piletræer mellem sygehuset og Grønnehave Skov. Han ringede til sygehuset for at få en forklaring og fik at vide, at »det er for sygehusets skyld«, og at patienterne ville få en bedre udsigt. Men det troede WN ikke på. »Nej for patienternes skyld behøves denne vandalisme ikke. Der må være en anden grund, og den virkelige grund er nok den, at doktor Schad skulle have sig en videre udsigt oppe fra sygehusets lille tårn til fremvisning for sine gæster. Denne antagelse bestyrkes særlig i, at træerne absolut skal være fældet inden søndag. Til den dag har hr. Schad nemlig indbudt et større antal gæster«.

WN oplyste, at byens redaktører også var inviteret. WN mente, at arrangementet var noget, som Schad havde fundet på »for vel sagtens høre sig selv holde en længere tale og overøse sig med ros«. Men WN nægtede at deltage i dette »private reklamegilde«.

Sammenkomsten skyldtes imidlertid en formel indvielse af en ny sygehusbygning, og der blev holdt flere taler, som roste Schad.

WN skrev i en oversigt over sygehusets historie, at der i de sidste år var gået ned ad bakke på sygehuset, og det havde tilsynet også bemærket. Her havde WN til dels ret. Peter Sabro, den landskendte socialdemokratiske folketingspolitiker, havde således også kritiseret forholdene. Men WN fortsatte med at forklare, at nedgangen »ganske sikkert« måtte tilskrives det forhold, at Schad i de sidste år havde kastet sig ind i det offentlige liv, det vil sige i byrådet, »hvorved hans interesse og hans tid optages af andre ting, der absolut intet har at gøre med hans lægegerning«.

WN mente, at Schad derfor skulle vælge imellem de to: Enten opgive lægegerningen på sygehuset eller det offentlige arbejde. Og kunne han ikke selv indse dette, måtte amtsrådet tage affære. Hvis der ikke skete noget, så ville flere borgere i stedet tage til sygehuset i Holbæk. WN fortsatte: »Det siger sig selv at moralsk defekte personer aldrig bør have noget at gøre på et sygehus«. Selv om Schad ikke nævnes eksplicit her, så er det svært at tro, at WN ikke tænkte på ham.

Midt i april skrev WN sikkert med stort velbehag denne notits: »Læge Schad er ikke ubetinget heldig, når han optræder som bilchauffør. Vejgrøfterne i Svinninge øver sikkert en vis tiltrækningskraft over for ham. Nå, det bliver jo hans egen sag, hvor han kører i vejgrøfterne, og der er heller ikke noget at sige til, at han viser sine medfølgende damer den mest mulig opmærksomhed«.

En uge senere var den gal igen. Schad kørte mod Stenstrup. Bilen mødte et enspænderkøretøj, hvor hesten blev forskrækket og løb i grøften. »Heldigvis kom dog ingen til skade. På hjemvejen sagde bilen stop, mellem Nyrup og Nygård, så damerne, der førtes med, måtte spadsere til Nykøbing«.

I flere artikler havde WN således mere end antydet, at den ugifte sygehuselæge var meget dameglad.

I begyndelsen af maj blev det kendt, at Schad ville forlade byen, men WN fortsatte med sine antydninger: »Hvad grunden er til, at han pludselig beslutter sig for at forlade byen, kan der være delte meninger om. Officielt angives, at han agter sig ud på en studierejse«. Understået: Det handlede om noget andet, måske en dame. Schad blev i hvert fald ikke fyret, for der blev holdt meget positive afskedstaler for ham i både byrådet og amtsrådet.

Borgmesteren Jacob Schørring roste Schad, som havde været den, som havde fået ideen om at få sindssygehospitalet til Nykøbing. En tanke, som først havde mødt skepsis, men nu så det ud til, at hospitalet med de mange arbejdspladser kom til Nykøbing. WN overværede byrådsmødet, hvor Schad tog ordet for at sige tak og farvel. Schad roste ifølge WN sig selv i høje toner, og WN omtalte sarkastisk sygehuslægen som »det store lysende geni«. Og så fik Schad endnu et par spark: »Her i byen påstås det også at sjælden er nogen valgt ind i et kommunalt råd mere blottet for kendskab og indsigt i kommunale forhold end hr. Schad«.

WN mente heller ikke, at idéen om at fået sindssygehus til Nykøbing stammede fra Schad - den skulle stamme fra borgmester Tamm, som døde i 1910.

Schad, som også var radikalt byrådsmedlem tog ikke selv til genmæle, men han blev forsvaret af Venstrebladet, som i slutningen af 1912 gav en forklaring på, hvorfor WN havde haft dette »indædte had« til Schad. »Grunden hertil er også af ganske privat natur, nemlig den, at Dr. Schad ikke ville finde sig i den grænseløse hensynsløse opførsel, som en topmålt egoistisk klient kan udvise«, skrev Venstrebladet.

Vi kender ikke den præcise grund til, at WN så åbenlyst hadede Schad. Måske har WN heller ikke selv kendt grunden? WNs søn var i 1896 kommet slemt til skade, da han søn blev kørt ned af en hestevogn i Nykøbing, og her var det Schad, der tog sig af drengen. Men det var ikke Schad, der havde skrevet WNs tvivlsomme sygemelding i 1909.

WN havde flere grunde til at være jaloux på sygehuslægen. Den lidt yngre Schad var alt det, som WN ikke var: Ugift og fri, mens WN var gift og skulle forsøge børn og slægtninge, han stammede fra en velhavende familie (WN var i forhold til de øvrige redaktører lavtlønnet), populær, charmerende og fremsynet. At han var radikal, har ikke virket formildende på WNs svære sind.

Schad tog på studietur og fik senere job andre steder i landet, men et par år senere fandt WN et nyt mobbe-offer.

Socialdemokratiet var på vej frem i Nykøbing, og WN omtalte konsekvent den socialdemokratiske lokalredaktør som »brødkusken Karl Petersen«. Underforstået, at dennes dannelsesniveau slet ikke var på niveau med hans. Men Karl Petersen gav igen og omtalte WN som »en kasseret lærer«, der er blevet lokalredaktør. WN var »en fin mand«, men også den mand, som har »den groveste kæft i Odsherred«. WN var utiltalende, og vælgerne havde også vraget ham. I 1917 skrev Karl Petersen om WN, at denne havde »en sygelig forestilling om, at han er udset af guderne til at være vores bys formynder og dommer«.

Efter et par år sløjfede WN ordet brødkusk, når han omtalte den socialdemokratiske lokalredaktør, men i stedet anklagede han ham så for ikke at passe sit byrådsarbejde...

I marts 1921 blev WN valgt til byrådet igen, i øvrigt sammen med Karl Petersen. De to lagde ikke fjendskabet til side, selv om det sikkert blev dæmpet. Karl Petersen omtalte således WN som »den ulykkeligste mand i vores by«, hvilket set over et længere tidsperspektiv er en ganske rammende karakteristik.

I 1917 havde der været en avisfusion, så WN blev redaktør på Odsherreds Tidende. Han var i fuld vigør, da han en dag i maj 1921 pludselig fik kraftig hovedpine og blev indlagt på Rigshospitalet. Hans hjerte var svagt, og han døde overraskende, blot 58 år. Flere nekrologer lagde ikke skjul på, at WN havde været en stridbare herre.

WN havde sin styrke i det snævert kommunale, men han tog grueligt fejl i to sager, som kom til at definere fremtiden for Nykøbing og Odsherred i 1900-tallet.

Da der i 1895 skulle etableres en badeanstalt ved Nordstrand, mente han, at det var en luftkastel, som folk heldigvis ikke ville tegne aktier i. Turisme var der ingen fremtid i, mente WN.

Han var også imod byrådets bestræbelser på at få et stort statsligt sindssygehospital til Nykøbing. Han mente, at forslaget var et typisk udslags af byrådets »projektmageri«. Han var sikker på, at det ville blive økonomisk dårligt for byen.

Set i et længere perspektiv tabte WN stort til sine tre yndlingsfjender i Nykøbing.

Schad fik en gade opkaldt efter sig, og han blev husket i generationer i Nykøbing. Han døde i 1942 og testamenterede hele sin formue til et legat til oprettelse af et rekonvalescenthjem i Nykøbing - det blev senere oprettet på Klintsøgaard.

Toksvig vendte i 1920'erne mange gange tilbage til Odsherred for at holde populære foredrag, blandt andet om sine rejser i USA. Karl Petersen var en pioneer i den fremvoksende socialdemokratiske bevægelse. Alle tre blev husket. WN gik i glemmebogen, men på Nykøbing Kirkegårds lapidarium ses en gravsten over WN, Nykøbing og måske Odsherreds ulykkeligste mand.