Se billedserie Vind fra vest betød en sjælden mulighed for at surfe denne vinter. Og det lokkede surfere til Havnebyen onsdag eftermiddag. Foto: Marianne Nielsen

Her har havmændene hjemmebanebølger i baghaven

Odsherred - 16. januar 2021 kl. 11:29 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Der blæste en wældig kold wind den onsdag ud' fra west. Uha, hvor var det koldt. Og dejligt blæsende og fra den helt rigtige retning, hvis spørger Petter Brandberg og Jon Sanders, der efter at have tjekket vejrudsigtet igen og igen sendte Nordvestnyts reporter en sms med beskeden »Det ser lovende ud. Vi hopper i« og satte kursen mod Østre Havnevej i Havnebyen, i biler pakket med surferudstyr.

De er klar til at tage kampen op mod bølgerne i stykket mellem Biggas Bro og Havnebyens fiskerihavn.

- Vejrudsigten har ellers været noget underlig i dag, men det endte med at blive godt, og så er det jo med at komme af sted, uddyber Jon Sanders.

På surfernes verdenskort På en onsdag, som er over gennemsnittet isnende kold, blæsende, grænsende til stormende og med duften af snevejr på vej i næsen, er Petter Brandberg og Jon Sanders trukket i den tykke vintervåddragt og har kastet sig ud i Kattegats bølger ved broen sammen med en håndfuld andre. Men det er ikke alle, som Jon og Petter kender.

- Her er en syv otte surfere. Vi har lagt stedet her op på en verdensomspændende hjemmeside til formidling af surfspots. Her ligger alle de gode steder på Hawaii og alle de gode steder i Californien. Men Jon og jeg kiggede på hinanden og syntes det kunne være sjovt, hvis havnebyen også kom med på kortet. Så det gjorde vi sidste år, men der er ikke kommet nogen. Men det gjorde der i dag - lige pludselig, fortæller svenske Petter Brandberg.

- Det har i det hele taget været en ret ringe vinter for surfere - uden ret meget vestenvind og nordenvind for hele Sjælland, så når der endelig er optakt til noget, så kommer folk ud af busken, supplerer Jon Sanders

Hygge på hjemmebanen Klitmøller, og i det hele taget den jyske vestkyst, er dog markant bedre surfsteder end ved fiskerihavnen.

- Der er rigtige bølger, men man kan godt hygge sig her. Selvom de ikke er så høje, så bryder de på den rigtige måde og danner godt med skum. Og under normale omstændigheder kan vi jo gå i saunaen og få varmen, men selvom den er lukket surfer vi her. Der er jo det ved surfing, at man kan jo kun når det blæser, og så må man have en speciel vintervåddragt på. Den er meget tyk, forklarer han.

Jon Sanders har surfet i 25 år, men betegner ikke sig selv som en super god surfer.

- Jeg er påfaldende dårlig i forhold til hvor mange år jeg har surfet. Men jeg holder rigtig meget af det. Der er altså et eller andet. Der sker noget, når man kommer derud - det er både utrolig fysisk hårdt, voldsomt og kaotisk og samtidig helt utrolig roligt, fortæller han, når han skal forsøge at forklare, hvad det er der gør, at man trodser stiv kuling og snevarsel for at komme ud og ride på bølgerne.

Bygger eget surfbræt Til daglig er han håndværker og kaffebar-ejer i Havnebyen. Men når bølgerne er der, så er han der også.

- Det er jo ikke så mange dage om året, hvor bølgerne er helt rigtige. Samtidig har vi forsøgt to gange at komme til Klitmøller, men har måttet aflyse på grund af corona og mink-lockdown, og så er det jo ekstra fedt, vi kan surfe her, siger han.

Sammen har Petter Brandberg og Jon Sanders, der til daglig er medejer af Havnebyens Kaffebar, i stedet brugt tiden på at lave deres egne surfbrætter med finner af træ.

- Det flyder! Men det er ikke noget begynderbræt, jeg har bygget, konstaterer Jon Sanders overfor kammeraten, da de igen er på fast grund og samlet ved shelterne, hvor grejet ligger i læ for vejret.

Det er tid til at pakke sammen, før snevejret og mørket sænker sig over Havnebyen.