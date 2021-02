Se billedserie Mindre rod - større udfoldelsesmuligheder på gangene. Borde/bænkesæt skruet fast til væggen, er en af nyanskaffelserne på Hørve Skole. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Her hænger elevernes siddepladser på væggene

05. februar 2021
Af Marianne Nielsen

Nye farver, nye møbler, nye muligheder. Det lyder som resultatet af en god omgang coronakuller-ommøblering af hjemmet under vinterens nedlukning.

Men på Hørve Skole har man været i gang siden sommerferien for at finde løsninger på udfordringer der opstod under forrige nedlukning, og samtidig realisere gamle ønsker for faciliteterne på skolen.

Man opdager det allerede ved hovedindgangen, hvor håndtagene på indgangspartiet er fjernet. I stedet er der installeret en skydedør med sensor, så man ikke behøver røre ved noget.

Egentlig er døren skiftet ud på grund af en kørestolsbrugende elev, men i en tid med fokus på smittekilder har dørudskiftningen fået endnu en funktion.

Indenfor dufter der er frisk maling. Flere Vægge har skiftet farve fra en kedelig institutionel hvid til en efter sigende beroligende mørkegrøn farve.

I det hele taget er der taget flere indretningsvalg, der giver ro og plads til fordybelse væk fra klasseværelserne.

Blandt andet har to elever og deres sløjdlærer fremstillet to læsehuse, som står på gangen.

- Det handler meget om at skabe nogle forskellige rum, blandt andet så man kan gå ud og gemme sig lidt i en hule og arbejde selvstændigt. Så de vil blive brugt til stille og roligt at have snakke eller læse sammen, forklarer afdelingsleder Susanne Kerndrup, der viser rundt blandt nyindkøbene.

Væghængte borde/bænke-sæt Nogle af de læringsrum udenfor klasselokalerne, som skolen har investeret i det seneste halve år, hænger på væggene. Det er ikke malerier, som man kan fordybe sig i, men derimod borde/bænke-sæt, som er lige til at klappe ud og sætte sig på.

- Dem er vi meget glade for. De andre borde og stole vi havde gav et rodet indtryk. Her kan vi lige klappet det hele sammen igen, siger Susanne Kerndrup.

Det med steder at sætte sig ned udendørs i undervisningssammenhæng, kom for alvor til udtryk, da eleverne vendte tilbage til skolerne efter den første nedlukning i foråret.

- Efter nedlukningen i foråret, skulle meget undervisning foregå udendørs, og eleverne sad jo på græsset, så corona har helt sikkert speedet processen med at få skabt nogle gode rammer udendørs, uddyber hun.

Så der blev sendt en bestilling af sted på en større mængde borde-bænkesæt, der kan tåle udendørslivet, og som kan fungere som undervisningsmiljøer under åben himmel.

Endnu er skolens nye bålhus ikke bygget helt op endnu, men materialerne er landet, så det er kun et spørgsmål om tid.

Hun kender ikke det præcise tale endnu, men »nogen hundrede tusinde kroner« er der købt ind for til eleverne i år.

Men der er blevet råd til nye og flere håndvaske, for også fremover bliver der fokus på hygiejnen.

- Vi kan jo se, at der er mindre sygdom, og eleverne har bare taget det til sig, siger Susanne Kerndrup.