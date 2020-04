Her gives der stadig knus

Ingen besøg af far og mor

Kirkebo er en institution for unge og voksne med fysiske handicaps, udviklingshæmning og neurologiske diagnoser. Der bor 15 borgere på stedet, som har godt og vel 70 ansatte.

- Vores borgere skal have hjælp til rigtig mange funktioner i hverdagen, så vi kan ikke altid holde to meters afstand. Vi forsøger, men af og til er det nødvendigt at være tæt på. Også med et trøstende knus, hvis en beboer for eksempel er ked af, at der ikke må komme besøg af far og mor, siger Mette Holst.