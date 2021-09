Her forebygges hærværk med god dialog

Hun er glad for den fine respons hendes opslag får. For der er kun ganske få sure opstød i den forbindelse.

- Vi har jo nogle fornuftige børn på Odden. Hvis jeg møder dem, og siger det er dejligt, at de er der, men at de lige skal rydde op efter sig, så gør de det. Det er faktisk sjældent, at de ødelægger noget eller udøver andre former for hærværk her på skolen. Vi har heller ikke grafitti, som man ser så mange andre steder. Jeg tror det hænger sammen med det sammenhold vi har herude på Odden. Jeg synes jo også landsbyen har et fælles ansvar for at opdrage de børn og unge, som færdes i området. Det tror jeg faktisk også man gør, på Odden, siger Anne Hylstofte.