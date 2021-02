Se billedserie En af odsherreds perler, hvad beliggenhed angår, befinder sig i Havnebyen på Odden, og kan erhverves for 1.995.000 kroner. Foto: Mie Neel

Her får du meget havudsigt for pengene

Odsherred - 06. februar 2021 kl. 08:30 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Du kan sagtens købe et hus i den pænere ende for to millioner kroner i Odsherred, siger indehaver af Nybolig i Nykøbing, Mikkel Henriksen.

For øjeblikket er der ifølge Boliga 636 boliger til salg i Odsherred. 155 af disse er fritidshuse. Har man to millioner kroner til sin rådighed, kan man købe et fornuftigt byhus med en stor grund eller et sommerhus med rimelig beliggenhed. Har man 195.000 kroner ekstra, kan man få en landejendom med plads til heste, 130 kvadratmeter bolig og syv tønder land med hestefolde og ridebane.

I denne tid har Mikkel Henriksen og andre lokale ejendomsmæglere et næsten kronisk smil på læben, for ejendomshandlen går rigtig godt i den lille landkommune, som med 23.871 sommerhuse er landets største sommerhuskommune. Der er lidt længere mellem de kun 16.391 helårs husstande.

- I januar har vi handlet flere ejendomme end på en god sommerdag på et normalt år, og det er både sommerhuse og helårshuse, der er efterspørgsel på. De spændende ejendomme bliver revet væk, siger Mikkel Henriksen.

Fyrmesterbolig med fantastisk udsigt For en uge siden fik Nybolig den tidligere fyrbøderbolig på Østre Havnevej i Havnebyen på Sjællands Odde til salg. I vinterhalvåret i Havnebyen er det de godt 600 fastboende, som med deres egne rutiner med foreningsliv, vinterbadning og samtaler på havnen præger livet i byen. Superbrugsen holder længe åbent. Det er stadig muligt, at købe friskfanget fisk fra en kutter på havnen, og der samles kræfter til sommeren, hvor aktivitetsniveauet går fra noget nær 0 til 100, når sommerhusgæsterne kommer til Odden, og Havnebyen forvandles til et hot-spot for turisterne.

Fyrbøderens hus er et mindre hus på 76 kvadratmeter i to plan fra 1916 med to soveværelser og en lille have på 515 kvadratmeter. Det har energimærke G. Beliggenheden på skrænten ned mod havnen betyder, at der ikke er plads til en stor og velplejet græsplæne, men til gengæld byder huset på et overflødighedshorn af havudsigt både inde og ude. Udbudsprisen er 1.995.000 kroner med en kvadratmeterpris på 26.250 kroner. Det er en høj kvadratmeterpris i Odsherred, og i særdeleshed i Havnebyen, hvor et helårshus normalt koster 11.412 kroner pr. kvadratmeter. For sommerhuse på Oddener kvadratmeterprisen 20.884 kroner.

En million kroner mere i Nordsjælland - Havudsigt skal der altid betales ekstra for. Men hvis du ville købe et tilsvarende hus i for eksempel Tisvilde eller et andet sted i Nordsjælland, så ville prisen være mindst en million kroner højere, vurderer Mikkel Henriksen. Mikkel Henriksen forventer da heller ikke, at fyrbøderhuset med den betagende havudsigt får en lang liggetid.

- Huset er en af Odsherreds perler hvad beliggenhed angår. Huset har helårsstatus uden bopælspligt, så der kan søges om fleksbolig-status. Det mest sandsynlige er nok, at en køber vil bruge det som sommerhus. Det er solgt i næste uge, gætter jeg på, siger han.

