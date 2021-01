Vig (billedet) og Nykøbing modtager hver 300.000 kroner til byudvikling af Lokaldemokratiudvalget. Foto: Preben Moth

Her får de penge til byudvikling

Odsherred - 29. januar 2021 kl. 06:33 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Lokaldemokratiudvalget har fået til opgave at finde to lokalsamfund i Odsherred, som hver kan bruge 300.000 kroner på byudvikling. Lokalsamfundene skal selv definere, hvordan de gerne vil bruge pengene.

Udvalget drøftede sagen på sit møde torsdag eftermiddag, og pegede på Vig og Nykøbing, som modtagere.

- Der er allerede byudvikling i gang i de to byer, og det vil vi gerne understøtte. I stedet for at sætte nyt i gang, vil vi gerne bidrage til at gøre det færdigt i de to byer, uddyber udvalgets formand Per Kragh (S).

Han understreger, at det ikke er penge, der går ind i andre byudviklingsprojekter i byerne, men er tænkt til at kunne sætte gang i selvstændige initiativer.

Næste skridt er at få nedsat en byudviklingskomite i de to udvalgte byer. Det Lokaldemokratiudvalget, der vedtager kommissorium og mandat for de to komiteer, som skal bestå af fem lokale borger, som tilknyttes en koordinator i administrationen. Koordinatoren fungerer som en indgang til resten af kommunens afdelinger og sikrer samarbejdet.

Ideudviklingsfasen kommer til dels til at foregå på borgernet.dk, men håbet er, at restriktionerne lettes, så det også bliver muligt at holde eksempelvis fyraftensmøder, før der i efteråret træffes beslutning om, hvordan de tildelte penge skal bruges.

Målet med byudviklingsmidlerne er, at styrke fællesskabet og give borgere større ejerskab til deres byer.