Vinderen Jens Valsgaard Drejer sendte dommerne på et eventyr om opmærksomhed, skygger og modlys. Om stilstand, silhuetter og brydninger. Privatfoto

Artiklen: Her er vinderne af Modlys-fotokonkurrencen

Her er vinderne af Modlys-fotokonkurrencen

Vinderen, Jens Valsgaard Drejer, sendte dommerne på et eventyr om opmærksomhed, skygger og modlys. Om stilstand, silhuetter og brydninger.

- To personer står overfor hinanden i en fortællende stil, der henleder tanken på stemningen i A.A. Milnes Peter Plys-univers.

1. præmien er et gavekort på 1.000 kr.

På anden-pladsen kommer Julie Jensen - dommerne lagde vægt på hendes timing og valg af tema, som gav associationer til gå-på-mod, at komme fremad i livet, lysere tider.

I et split-sekund har hun fanget et motiv med en levende og løbende figur så præcist.

2. præmien er et gavekort på 500 kr.

- Budskabet om redningskransen, som vi alle måske, på hver vores måde, kan have brug for, er et stærkt symbol.