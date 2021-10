Her er sommerhuse for enhver pengepung - næsten

Se billedserie Hasselvangen 4, Lammefjorden, Grevinge, er det andet af de to billigste fritidsboliger på markedet pt. For 295.000 kroner får man 36 kvadratmeter bolig og 1.222 kvadratmeter grund.

Odsherred - 23. oktober 2021 kl. 18:39 Af Pia Larsen Kontakt redaktionen

Trods corona og danskernes store iver efter at købe sommerhuse, er det stadig muligt at få sig et fritidshus til billige penge. I Odsherred kan man skrive sommerhusejer på visitkortet for et relativt lille beløb. De fem billigste ejendomme på markedet lige nu koster alle under 400.000 kroner. Men man må ikke forvente noget prangende.

Lokesvej 13, Hønsinge, Vig, er lige kommet til salg for bare 48 dage siden. Huset er på 25 kvadratmeter og koster 340.000 kroner, men selvom ejendomsmæglere normalt forstår at snakke enhver ruin op, så lyder dommen her åbent og ærligt: Huset er ikke til andet end nedrivning. Dermed er det mere eller mindre en byggegrund, man køber.

- Men det, der koster penge i dag, er grunden. Grunden udgør en meget stor del af prisen, når man snakker sommerhuse, siger mægler Michael H. Jørgensen fra Home Holbæk.

Grevinge er billigst Han har ikke den nævnte grund til salg på sin hylde, men til gengæld tre af de andre fem billigste fritidsboliger i Odsherred lige nu.

De ligger begge i Grevinge, og igen er det grunden, det handler om. I dette tilfælde nærmere bestemt beliggenheden. For selvom Grevinge er et dejligt sted, så er det et af de områder i Odsherred, der er mindst eftertragtede - simpelthen, fordi der er længst til en strand.

- Grevinge er det billigste område. Afstanden til vandet er og bliver en faktor, som er med til at bestemme efterspørgslen og sætte prisen. Det er den væsentligste årsag. Men til gengæld er her jo fred og ro og gode indkøbsmuligheder, siger han.

Men når man ser på de billige sommerhuse er det ikke helt kun beliggenheden, der sænker prisen. Husene er meget små - nærmest kolonihavehus-størrelse, og de trænger til en særdeles kærlig hånd. Men dem er der også mange af derude, fastholder Michael H. Jørgensen.

- De her ejendomme er ikke sværere at sælge end alle mulige andre. Så længe man bare respekterer, at prisen skal være passende. Der er mange købere, som bare gerne vil have et fristed, en oase, hvor man kan slappe af og nyde naturen. Drømmen er den samme uanset, siger han.

Køberne til de billigste sommerhuse er oftest unge familier, der har en lejlighed inde i storbyen. De kan have råd til sådan et gør det selv-projekt og kan på den måde komme ind på markedet, som det hedder i ejendomsmæglersprog.

Hurtigt salg Foreløbig har salget af de allerbilligste huse dog ladet vente lidt på sig. De har mellem 1,5 og 4 måneder på salgshylden bag sig. Undtagelsen er Klintvej 11, som lige kom til salg i denne uge til 395.000 kroner. Det ligger i Nyrup ved Nykøbing og er foreløbig ret populært, siger mægler Henrik Pedersen fra Home Nykøbing.

- Der ligger selvfølgelig i et hus som det her, at der skal lægges noget arbejde i det, siger han.

I salgsteksten til Klintvej 11 lægges der da heller ikke skjul på, at det er et hus, der er klar til at blive jævnet med jorden.

- Men så har køberen en base og et sted at komme ud og få noget frisk luft, og det er eftertragtet. Vi har haft en del ude at se det, og har faktisk allerede fået et par bud, der dog ligger under udbudsprisen, siger Henrik Pedersen, som lige vil se hvordan weekendens fremvisninger går, før han erklærer sommerhuset for solgt.